Comeback für Kult-Location: So wird das neue Tivoli

Manfred Miesel und Mirko Ladstätter bündeln ihre Kräfte und ziehen mit dem legendären Tivoli in das ehemalige Gasthaus Schwanen in Dornbirn.

Die Gastronomie-Szene hat es momentan nicht leicht. Umso schöner sind Geschichten, die für die leidgeprüfte Branche als Silberstreif am Horizont dienen können. Nach dem Aus für das Tivoli in der Dornbirner Innenstadt fanden Manfred Miesel und Mirko Ladstätter im ehemaligen, gutbürgerlichen Gasthaus Schwanen in der Lustenauerstraße die perfekte Location, um mit frischem Konzept und altbewährtem Stil dem Tivoli einen Neustart zu ermöglichen.