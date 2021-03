Tivoli: Pacht für Dornbirner Kult-Lokal nicht verlängert

Nach fast 35 Jahren Betrieb steht Manfred Miesel, Betreiber des legendären Pubs in der Innenstadt, vor dem Aus.

"Liebe Freunde und Gäste. Wir haben für das Tivoli nach fast 35 Jahren die Kündigung erhalten und werden somit Ende September unsere Pforten für immer schließen! Hoffentlich steht uns noch ein schöner Sommer ins Haus. Werden, sobald es die Auflagen zulassen wieder öffnen", steht auf der Facebook-Seite der beliebten Lokalität zu lesen. Auf VOL.AT-Anfrage zeigt sich Betreiber Manfred Miesel bestürzt: "Aufgrund von Gebäude-Renovierungsarbeiten könne man das Lokal nicht mehr weiter verpachten. Natürlich sind wir schockiert. Umso schöner war aber auch der Zuspruch, den wir in den letzten Tagen erhalten haben. Wir haben sogar schon Angebote für andere Standorte erhalten. Vielen Dank an all unsere Gäste und Unterstützer."