Comeback der Löwen im Walter Zoo in Gossau

Der "König der Tiere" kehrt in den Walter Zoo in Gossau zurück. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Das Abenteuerland Walter Zoo in Gossau ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Familien aus Vorarlberg. Diese dürfen sich jetzt bald auf eine neue Attraktion freuen. Derzeit wird ein 1.600 Quadratmeter großes Gehege für die Rückkehr der Löwen hergerichtet. Rund 2,2 Millionen Euro werden in das neue Außengehege investiert, wie fm1today.ch berichtet. “Löwen waren die ersten Tiere, die wir hier im Zoo hatten”, sagt Geschäftsführer Ernst Federer im Interview mit TV Ostschweiz (TVO). “Wir können auf eine lange Tradition zurück blicken und freuen uns deshalb umso mehr, nach elf Jahren wieder Löwen zu haben.” Genau genommen werden drei seltene Berberlöwen in das Gehege einziehen. Der nordafrikanische Berberlöwe ist in der freien Wildbahn ausgestorben, weltweit gibt es nur noch 85 Tiere.