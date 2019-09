„Come Together“ bei der Pfarrkirche Rankweil

Veranstaltungsreihe soll Kirchplatz neues Leben einhauchen.

RANKWEIL Zusammenkommen, essen und verweilen – das ist das Motto der Veranstaltungsreihe „Come Together“ am Kirchplatz der St.-Josef-Kirche in Rankweil. „Wir wollen den Kirchplatz wieder mehr Bedeutung verleihen“, erklärt Pastoralassistentin Sandra Friedle. Vier Mal im Jahr wird im gemütlichen Rahmen zum Beisammensein geladen. Dafür bereitet das Pfarrteam kleine, regionale Köstlichkeiten zu. Dieses Mal gab es Pellkartoffel mit Butter und Käse. Zahlreiche Interessenten sind gekommen um nach dem Gottesdienst sich gegenseitig noch etwas Zeit zu schenken. Der nächste Termin findet am 23. November nach der Vorabendmesse um ca. 19.45 Uhr statt. ETU