com:bau 2023: Was Besucher auf die Baumesse zieht

Die com:bau startete am Freitagvormittag im Messequartier Dornbirn. VOL.AT hat sich umgehört, was Häuslebauer und Co. auf die Messe zieht.

"Schaffa, schaffa, Hüsle baua", so lautet seit jeher das Motto im Ländle. Auch heute wird der Spruch noch mit Vorarlberg in Verbindung gebracht. Die com:bau ist der Treffpunkt schlechthin für Häuslebauer und alle, die es noch werden wollen.

Die com:bau lockt zahlreiche Besucher ins Messequartier. ©VOL.AT/Mayer

Alles rund ums Bauen

Unter dem Motto "bautark" startete die Fachmesse am 24. Februar in Dornbirn. Noch bis am 26. präsentieren sich Aussteller und Experten in acht Themenbereichen rund ums Bauen und zukunftsfähige Lösungen fürs Eigenheim. Im Mittelpunkt stehen bei der 10. Auflage der Messe Energie, Bauen, Sanieren und Immobilien. Die zwei Sonderausstellungen "Lehm & Holz" und "Bauwende! Jetzt." sollten sich Besucher nicht entgehen lassen.

Aussteller präsentieren ihre Produkte und beraten vor Ort. ©VOL.AT/Mayer

HTL-Schüler zeigen ihr Können vor Ort. ©VOL.AT/Mayer

Häuslebauer im Gespräch



Was zieht Vorarlberger auf die com:bau und welche Themen interessieren sie besonders, wenn es ums Bauen geht? VOL.AT hat sich auf der Messe umgehört. Bertram aus Dornbirn will sich vor allem über die verschiedenen Gas-Alternativen beim Heizen und das Thema Badsanierung informieren. "Saniert habe ich es vor 40 Jahren", erklärt er gegenüber VOL.AT. Nun will er das Projekt erneut wagen.

Neuheiten und Überdachung

Er wolle "schauen, was es so Neues gibt", meint Franz aus Koblach. Ihn interessieren vor allem der Energiesektor und der Nachhaltigkeitsbereich. Er saniere oder renoviere derzeit nicht. "Ich bin grundsätzlich interessiert an diesen Themen", gibt er zu verstehen. Malvina und Simona aus Koblach haben bereits ein Haus gebaut. Nun wollen sie sich die Überdachung für die Terrasse anschauen. Auch an Neuheiten ist das Paar interessiert. "Vielleicht Fertigteilsysteme, die man selber machen kann, damit man sich ein bisschen Geld spart", meint Malvina gegenüber VOL.AT. Alles sei teurer geworden, daher wollen sie schauen und vergleichen.

Auf der Baumesse gibt es viel zu sehen. ©VOL.AT/Mayer

Beim Heizen gibt es viele Möglichkeiten. ©VOL.AT/Mayer

Renovierung und Berufsinformation



Im Ruhestand ziehe er in Betracht, das Haus zu renovieren, erklärt Peter aus Feldkirch. Die com:bau sei hier eine optimale Stelle, um sich zu informieren. "Das Thema zurzeit ist sicher Klima, Heizung et cetera, Wärmedämmung", meint er. Marcel aus Riefensberg besucht die Landesberufsschule Bregenz und macht die Lehre zum Elektriker. Daher interessiert ihn besonders das Thema Elektrik, aber auch Photovoltaik und Wärmepumpen. "Da kann man mal schauen, was es hier für interessante Sachen gibt", meint der Bregenzerwälder.

