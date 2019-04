Collini-Lehrlinge führten ein Stück über den Golem auf

Hohenems. Zehn Tage lang arbeiteten 17 Lehrlinge des 2. und 3. Lehrjahres des Collini Ausbildungsverbundes Hohenems-Bludesch an einer szenischen Collage, die dann in der Radsporthalle vor Verwandten und weiteren Lehrlingen aufgeführt wurde.Die Lernenden der Fa.

Im Zentrum standen der gemeinsame Prozess und das partizipative künstlerische Arbeiten. Das professionelle Können der Künstler traf dabei auf die Themen und Eigeninitiativen der Jugendlichen, wobei die Geschichte und ihre Form gemeinsam entwickelt wurde, dabei Teamwork praktiziert wurde und auch kreative Lösungen gefunden wurden. „Menschen spielen gerne Gott. Unsere Sehnsucht danach, Leben zu erschaffen ist so alt wie die Menschen selbst. … Und wenn die Schöpfung nicht dem entspricht, was man erhofft hat? Wie weit geht unsere Verantwortung für das Erschaffene?“, diese und weitere existentielle Fragen warfen die Lehrlinge in ihrem Stück über das aus Lehm gebildete, menschenähnliche Wesen auf.