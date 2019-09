Collegium Vocale wurde aufgelöst

Nach 31 Jahren verabschiedet sich der Lustenauer Chor, bekannt und geschätzt für ausgefallene und anspruchsvolle Musik, aus der Vorarlberger Musikszene.

Lustenau Anlässlich der letzten Jahreshauptversammlung und der Auflösung des Chors, nannte Obfrau Edith Bösch die Ursachen für die Entwicklung: „Schweren Herzens haben wir akzeptieren müssen, dass leider zu wenig junge Sängerinnen und Sänger unsere Passion für eher ausgefallene alte Musik teilen und sich keine junge Nachfolge für die Vereinsarbeit und die zeitaufwendige Konzertorganisation fand. Was bleibt, ist die schöne Erinnerung. Wir sind allen, die uns über so viele Jahre begleitet, ermuntert und gefördert haben, sehr dankbar.“

Karl Matheisl, Chorgründer und Dirigent über 22 Jahre, blickte auf erfolgreiche Konzerte und mutige Projekte zurück und auf eine Zeit, die ihm in dankbarer Erinnerung bleibt. In der Auflösung des Collegiums spiegle sich eine Tendenz wider, die ganz allgemein für Chorgemeinschaften zu beobachten sei. Julia Rüf, die dem Chor bis 2018 als künstlerische Leiterin neue Impulse gab, bedankte sich für die schöne Zeit mit den Sängerinnen und Sängern und erinnerte ihrerseits an unvergessliche Momente. Ein besonderes Lob erhielt der Chor von Bürgermeister Kurt Fischer, der die Konzerte des Collegium immer besonders geschätzt hat und sie – wie viele andere auch – vermissen wird. Der Beitrag des Collegium Vocale zum Lustenauer Kulturleben war anspruchsvoll und hat das Publikum oftmals in neue Musikwelten entführt. Vizebürgermeister und Kulturamtsleiter Daniel Steinhofer erinnerte an die vielen musikalischen Höhepunkte der letzten Jahre und bedankte sich für den Einsatz der Sängerinnen und Sänger.