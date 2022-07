„Coffee to help“ war voller Erfolg

Sie scheuten weder den langen Weg aus dem Montafon nach Feldkirch, noch die Arbeit im Rahmen der aha MACHWAS- Tage: Die Schüler*innen der 3. Klasse der Mittelschule Innermontafon bewiesen viel Engagement, Herz und Power und sammelten mit dem Verkauf von Kaffee und selbstgemachten Muffins für Kinder aus der Ukraine.

Im Lerncafé Feldkirch wurde gebacken, was das Zeug hält. Dieses Mal aber nicht von den Lerncafé Kids selbst, sondern von den Schüler*innen der Mittelschule Innermontafon, die das Angebot der youngCaritas im Rahmen der MACHWAS- Tage vom aha für ein soziales Projekt nutzten. Während also ein Teil der Gruppe kräftig den Kochlöffel schwang und köstliche Muffins backte, sorgten andere dafür, dass der Kaffee am Verkaufsstand nie zu Ende ging. Und einige von den Montafoner Schüler*innen scheuten sich nicht, die Menschen auf der Straße für ihr ganz besonderes Projekt zu begeistern und einen Coffee to go – oder noch lieber einen Coffee to stay – gegen eine Spende zu kaufen.