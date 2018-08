Code Base Camp 2018: Das erste Modul ist abgeschlossen

Mit der Zertifikatsverleihung am Freitagnachmittag endet auch das zweite Camp für diesen Sommer. Für die Jugendlichen geht es nun während dem Schuljahr weiter.

Diesen Freitag endete das zweite Sommercamp mit einer Zertifikatsverleihung an die Jugendlichen im Kreise der Familien und Freunde im Vorarlberger Medienhaus in Schwarzach. Damit ist aber nur das erste von vier Modulen abgeschlossen. In den nächsten drei lernen die Jugendliche schulbegleitend, wie sie ihre Kenntnisse verfeinern. Am Ende wird dann jeder von ihnen ihr eigenes Spiel und Webseite programmieren können.