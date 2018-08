Code Base Camp: 30 Jugendliche starten mit dem Sommercamp

Das Code Base Camp von Russmedia und der FH Vorarlberg startete diese Woche in die zweite Runde. 30 Jugendliche, davon vier Mädchen, erarbeiten sich hier die Grundlagen des Programmierens.

Erst im April zeigten die Absolventen des ersten Jahrgangs die Ergebnisse ihrer Arbeit , diese Woche starteten die Jugendlichen des zweiten Jahrgangs ihre Programmierlaufbahn. An die 30 Jugendliche von 13 bis 16 Jahren, darunter vier Mädchen, lernen in den Sommerferien die Grundlagen des Programmieren. Das Sommercamp und die über das Schuljahr verteilten Vertiefungskurse sollen bei den Jugendlichen die Freude am Programmieren wecken.

Starke Partner und Freude am Programmieren

Gelingen soll dies mit Quiz-Games, Challenges sowie spannenden Ausflügen zu themenbezogenen Locations. So wird das nötige Basiswissen und gleichsam die Freude am digitalen Universum vermittelt. Starke Partner ermöglichen außerdem einen äußerst hohen Praxisbezug, der seinesgleichen sucht. Wir fragten die Vorarlberger Jugendlichen, was sie am Code Base Camp reizte.