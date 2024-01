In Götzis wurde am Mittwochmittag CO2-Gasalarm ausgelöst.

CO2-Gasalarm in Götzis

Am Mittwoch kam es gegen 13.50 Uhr zu einem CO2-Gasalarm in einem Restaurant in Götzis.

Die Polizeiinspektion Götzis reagierte schnell und leitete die Evakuierung des Restaurants sowie der darunter befindlichen Tiefgarage ein. Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr ergaben, dass die CO2-Konzentration im Normalbereich lag. Ursache des Alarms war ein fehlerhaft angeschlossenes Gasumschaltgerät, verursacht durch einen Fehler eines Bierlieferanten.

Die Feuerwehr Götzis war mit 23 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt von 8 Kräften der Feuerwehr Tosters. Außerdem waren ein Rettungswagen mit drei Besatzungsmitgliedern sowie zwei Beamte der Polizeiinspektion Götzis im Einsatz. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und der Vorfall konnte ohne größere Zwischenfälle gelöst werden.