Clunia startet mit neuem Vorstand ins Frühjahr

Die katholische Feldkircher Mittelschulverbindung Clunia startet mit jungem Vorstand ins Frühjahrsprogramm.

In weiterer Folge blickte der neue Vorstand auf das bevorstehende Sommersemester, welches am 24. Februar mit der „Antrittskneipe“ startet. Am 17. März gestaltet der frühere ORF-Landesdirektor Wolfgang Burtscher im Rahmen der Reihe „Clunier im Gespräch“ einen Abend zum Thema „40 Jahre Akteur in Vorarlbergs Medienlandschaft – ein Blick zurück ohne Zorn“ und am 24. März steigt die „Sommerzeitkneipe“. Gemeinsam mit der Sonnenberg-Bludenz ist am 1. April das Osterkommers geplant und vom 1. bis 5. April findet die Landesverbandsschulung des Vorarlberger Mittelschülercartellverbands statt. Weiter geht es am 5. Mai mit einer „Fuchsenkneipe“, bei welcher sich Andreas Prenn im Rahmen eines wissenschaftlichen Abends mit dem Thema „Cannabislegalisierung in Österreich?“ befassen wird. Dazu geht es für die Clunier auch auf Reisen und vom 12. bis 14. Mai wird das Stiftungsfest der Freundschaftsverbindung Waldmark in Horn besucht, bevor vom 26. bis 29. Mai in Wiener Neustadt der gesamtösterreichische „Pennälertag des MKV“ stattfindet. Abgeschlossen wird das Sommersemester am 25. Juni mit dem Clunia-Ausflug und am 1. Juli mit der „Exkneipe“. MIMA