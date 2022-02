Club-Szene, Reisestimmung und Cybermobbing

Michael Nachbaur, Frank Jentsch und Thomas Krobath bei Joachim Mangard in "Vorarlberg LIVE".

Michael Nachbaur, Geschäftsführer von High Life Reisen, Vabrik-Betreiber Thomas Krobath und Bezirksinspektor Frank Jentsch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Michael Nachbaur, Geschäftsführer High Life Reisen

Corona führt auch das zweite Jahr in Folge zu Verunsicherungen bei der Urlaubsplanung. Zwar kann die Reisebranche schon die ersten Urlaubsbuchungen verzeichnen, aber ob die Zahlen an Vor-Corona-Niveau heranreichen bespricht Joachim Mangard heute mit dem Geschäftsführer von High Life Reisen Michael Nachbaur in "Vorarlberg LIVE".

Thomas Krobath, Vabrik-Betreiber

Die Gastronomie freut sich über den Teilerfolg einer Ausweitung der Sperrfrist von 22 auf 24 Uhr. Nur die Club-Szene kann damit noch nicht viel anfangen. Auf der Vabrik-Homepage wird Frühling/Sommer 2022 als mögliches Öffnungsziel genannt. In "Vorarlberg LIVE" redet Thomas Krobath heute über die Situation der Vorarlberger Club-Szene und wie man es schafft, einen Club am Laufen zu halten, ohne ihn am Laufen zu halten.

Frank Jentsch, Bezirksinspektor Kriminalprävention

Cybermobbing hat in der Pandemie zugenommen. Am häufigsten passiert es im schulischen Umfeld. 17 Prozent der Jugendlichen sind bereits Opfer von Cybermobbing geworden und jeder zehnte hat aktiv mitgemacht. Am 19. Safer Internet Day heute redet Joachim Mangard mit Bezirksinspektor Frank Jentsch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamts über die Gefahren des Internets und wie man sich und seine Kinder davor schützen kann.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 8. Februar 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Michael Nachbaur (High Life Reisen), Thomas Krobath (Vabrik), Frank Jentsch (LKA)

Moderation: Joachim Mangard (Chefreporter VOL.AT TV)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

