„CLUB 8“ sorgte für volles Kulturhaus

Beim Musical der Musikmittelschule standen 118 Schüler auf der Bühne.

Dornbirn. Nach wochenlangen, intensiven Proben war es am Wochenende so weit: Die Musikmittelschule Dornbirn Bergmannstraße präsentierte ihr Musical „CLUB 8“ auf der Kulturhausbühne. In der von Reinhard Franz komponierten Auftragsproduktion ging es um die Abenteuer einer Gruppe Jugendlicher, die auf magische Weise in verschiedenen Welten landen. Im Kontakt mit den Bewohnern erfahren sie von den Bedrohungen durch Klimaerwärmung, Abholzung und Umweltverschmutzung. Den Jugendlichen wird klar, dass sie etwas tun müssen, um die Welt zu retten, sie gründen den „CLUB 8“ und laden alle zum Mitmachen ein.

Begeistertes Publikum

An den Aufführungen des Musicals „CLUB 8“ waren insgesamt 118 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen beteiligt. Weitere Klassen hatten in der Vorbereitung mitgewirkt. „Die Proben fürs Musical waren gerade in der letzten Woche sehr anstrengend, weil wir im Kulturhaus meistens acht Stunden am Tag geprobt haben. Dennoch hat es großen Spaß gemacht, mit den anderen zu spielen und einmal in eine andere Rolle zu schlüpfen“, erzählt Pia aus der 3a Klasse. Den Lohn für die anstrengende Probezeit kassierten die Musikmittelschüler bei den Abendaufführungen im Kulturhaus – das Publikum war begeistert und belohnte die Jugendlichen mit anhaltendem Applaus. Darüber freute sich auch Viertklässlerin Anna-Lena: „Eine große Herausforderung für mich war meine Rolle, da ich ein französisches Mädchen spielte und mit einem Akzent sprechen musste, was mir anfangs nicht so gut gelungen ist. Auch das Auswendiglernen des Textes war herausfordernd – erst hatte ich etwas Angst, dass ich das vielleicht nicht hinbekommen würde.“

Wichtiges gelernt