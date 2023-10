Cleanup für ein sauberes Bodenseeufer

Bregenz (BRK) – Die Landeshauptstadt Bregenz hat sich am bodenseeweiten Projekt „AroundTheBodenseeCleanup“ beteiligt und gemeinsam mit der Mittelschule Schendlingen zwei Müllsammeltage am Bregenzer Bodenseeufer organisiert.

Schüler:innen der Mittelschule Schendlingen trafen sich gemeinsam mit ihren Lehrer:innen am Bauhof in Bregenz. Bei einer Führung wurde ihnen anschaulich gezeigt, wie der Müll getrennt wird und was mit ihm nach der Entsorgung passiert. Noemi Solombrino, Initiatorin der Aktion „AroundTheBodenseeCleanup“, veranschaulichte den Kindern, wie Flora und Fauna durch zurückgelassenen Müll zerstört werden und wie mit der Sammelaktion die Lebensqualität vieler Tiere verbessert und die Umweltbelastung verringert werden. Mit Zangen, Handschuhen, Eimern, Müllsäcken und viel Elan ausgestattet machten sich die Kinder auf den Weg zum See, um das Ufer zu säubern. Sie waren erstaunt, wieviel Abfall am Seeufer liegengelassen wird: neben Plastikflaschen, Dosen und vielen Zigarettenstummeln war auch so mancher kurioser Fund dabei.

In einer wohlverdienten Pause bekamen die Kinder eine vegane Biojause. An diesen zwei Sammeltagen haben die Schüler:innen der ersten Klassen der Mittelschule Schendlingen nicht nur jede Menge Müll, sondern auch wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Die Aktion „AroundTheBodenseeCleanup“ gibt es seit 2016 und hat zum Ziel, mit Freiwilligen von September bis Oktober das Bodenseeufer in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich von Müll zu befreien. Beim Säubern des Bodenseeufers helfen Schulen, Kindergärten, Vereine oder Gemeinden mit und setzen ein länderübergreifendes Zeichen für eine gute Zukunft am Bodensee.

Die Stadt Bregenz bedankt sich bei allen Beteiligten für das Engagement bei der Reinigung des Seeufers und freut sich über alle Schulklassen, die sich ebenfalls für das Projekt melden.