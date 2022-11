Claudia Plakolm fordert Dick-Pic-Paragraphen

Bisher ist das Versenden von Dickpics nicht strafbar. Staatssekretärin Claudia Plakolm will das jetzt ändern - sie fordert einen Dick-Pic-Paragraph und Haft von bis zu einem Jahr.

In Österreich ist derzeit lediglich das Weiterleiten von Dick Pics an Dritte und die Veröffentlichung strafbar, nicht aber das ungefragte Versenden an sich. Betroffene haben bisher nur die Möglichkeit auf zivilrechtliche Schritte: Sie können Täter vor Gericht in zeitaufwendigen und kostspieligen Verfahren zB auf Unterlassung klagen.