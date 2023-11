ClarissaKork gewinnt Austrian Interior Design Award

Mit dem Korkteppich „Hello Origami“ hat die Bregenzerwälder Manufaktur CLARISSAKORK den Austrian Interior Design Award 2023 in der Kategorie Produktdesign für „Beleuchtung/Accessoire“ gewonnen.

217 Projekte wurden ins Rennen geschickt – davon 123 in der Kategorie Produktdesign und 94 in der Kategorie Innenarchitektur. Am 10. November fand die Preisverleihung im Rahmen der „Die Presse“-SCHAU in der Wiener Marx Halle statt.