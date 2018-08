CL-Quali: Salzburg in der nächsten Runde

Nach dem 3:0 im Hinspiel feierte Red Bull Salzburg auch im Rückspiel bei Shkendija Tetovo einen 1:0-Sieg und steht souverän in der nächsten Runde der Champions League Qualifikation.

Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel in Salzburg ging es für die Roten Bullen heute darum, den Vorsprung auch auswärts bei Shkendija Tetovo zu verteidigen und somit in die nächste Runde der Champions League Qualifikation einzuziehen. Und die Gäste ließen von Beginn weg wenig anbrennen. Defensiv stand die Mannschaft von Trainer Rose sehr kompakt und ließ nur wenig zu. Auf der anderen Seite vergaben Dabbur gleich zu Beginn und Wolf kurz nach der Pause die besten Möglichkeiten.

Vor nur 3.500 Zusehern zeigten die Gäste alles in allem eine souveräne Vorstellung, die am Ende dann doch noch belohnt wurde – Joker Minamino erzielte nach einem Blackout von Junior in der 92. Minute den Siegtreffer zum 1:0. Die letzte Hürde auf dem erstmaligen Weg in die Champions League heißt für die Salzburger Sparta Trnava oder Roter Stern Belgrad. Sollten die “Bullen” scheitern, spielen sie fix in der Gruppenphase der UEFA Europa League.