cityChallenge: Türe auf für Jugendliche

Die youngCaritas bietet Jugendlichen im Rahmen der ersten cityChallenge am 29. Oktober Einblick in die sozialen Arbeitswelten.

„Soziale Themen stoßen auf ein großes Interesse bei Jugendlichen, sie wollen die Hintergründe aber auch Zusammenhänge verstehen“, weiß Sylvia Kink-Ehe von der youngCaritas Vorarlberg. Deshalb wurde die erste österreichweite cityChallenge ins Leben gerufen: Ein Projekttag, an dem sich Jugendliche interaktiv mit sozialen Fragen auseinandersetzen. Am Dienstag, 29. Oktober, öffnen Caritas-Einrichtungen für 12 bis 19-Jährige die Türen und fordern junge Menschen zu verschiedenen „Challenges“ auf. An mehreren Standorten im Raum Bludenz können sich die jungen Menschen sozialen Herausforderungen stellen. Mit dabei sind das Zäwas, das Sprungbrett-Lädele, die Startbahn sowie die Werkstätte der Caritas Vorarlberg.