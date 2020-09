Circustheater mit Lachgarantie

Mit der Compagnia Baccalà präsentierte das Freudenhaus ein Clown-Duo der Extraklasse.

Dornbirn. „Pss, Pss“, hieß es vergangenen Freitag im Freudenhaus in Lustenau. Das zahlreich erschienene Publikum hatte aber so gar keine Lust still zu sein. Neben lautstarkem Lachen während der Vorführung, gab es am Ende auch noch tosenden Applaus für das Clown-Duo Compagnia Baccalà.