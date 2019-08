Circustheater aus Frankreich

Der Cirque Inextremiste feiert am Donnerstag Vorarlbergpremiere.

Mit Holzbrettern und Gasflaschen bauen sie ein wackeliges Konstrukt, die Bühne mutet an wie ein Hinterhof, beherrscht von Halbstarken, die sich gegenseitig aufs Gemeinste ärgern und bloßstellen. Dabei wird extremste Akrobatik geboten, die keine einzige falsche Bewegung zulässt – denn wenn einer fällt, fallen alle. Wie also bestehen in einer selbsterschaffenen Welt, die permanent vom Zusammenbruch bedroht ist? Letztendlich durch Einklang, Miteinander, Feingefühl und Zuhören – eine menschliche Parabel auf die Solidarität. Zu bewundern an zwei Spielabenden im Lustenauer Freudenhaus. Die Kartenanzahl ist beschränkt, da für das Publikum eine extra Tribüne aufgebaut wird.