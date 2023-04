Circus-Highlight im Freudenhaus

Kommende Woche gibt es mit Gravity & Other Myths wieder moderne Circuskunst im Freudenhaus.

Das Stück „Out of Chaos“ ist die bisher kühnste und ehrgeizigste Arbeit der international renommierten Circuskompanie Gravity & Other Myths aus Australien. Konzeptionell wird erzählt, wie die Dinge zusammenkommen: Menschen, Planeten und Schicksale. Das Publikum und die Darsteller, Ton und Licht. Das neue Programm bewegt sich zwischen einer chaotischen Schöpfungsgeschichte und einem scheinbar geordneten Verständnis des Hier und Jetzt und deutet dabei den Raum zwischen dem Erkennen und Nachdenken über den Lebenssinn an.

Gravity & Other Myths ist eine international renommierte Zirkuskompanie, die die Grenzen des zeitgenössischen Circus auflöst. 2009 in Adelaide, Australien, gegründet erwarb die Kompanie hoch dotierte Anerkennung durch eine Reihe von versierten Ensemblewerken. „Indem das Innenleben der Weltklasse-Akrobaten enthüllt wird, enthüllen sie auch die Magie der Kompanie – hier steht die Verbindung zwischen den Performern und dem Publikum im Mittelpunkt“, so Zöhrer, der sich auf die Vorführungen besonders freut. Gezeigt wird „Out of Chaos“ gleich an mehreren Spielabenden. Gezeigt wird das Stück ab Mittwoch, 3. Mai, sowie am 4. und 5. Mai ab 20.30 Uhr. Am Samstag 6. Mai gibt es zwei Aufführungen, jeweils um 16 und 20.30 Uhr. Die Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa Marie-Berkmann freuen sich auf zahlreiche Circus-Fans im Circuszelt. (cth)