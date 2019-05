Chronologie zur Causa Strache

Ibiza-Gate: Hier gibt's eine Chronologie der Ereignisse vom Skandal-Video um HC Strache und Johann Gudenus.

Die Chronologie der Causa Strache von 2017 bis Mai 2019

Ibiza-Gate hält ganz Österreich in Atem. Am Freitag Abend veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung in Kooperation mit dem Spiegel ein brisantes Video. Darauf zu sehen sind Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in einer Finca auf Ibiza. Eingeladen von einer vermeintlich reichen russischen Oligarchennichte, verbringen HC Strache und Johann Gudenus mehrere Stunden in der Villa. Dass sie die ganze Zeit gefilmt werden, wissen die beiden nicht. Die Oligarchennichte gibt an, für die FPÖ spenden zu wollen, erwarte sich aber eine Gegenleistung. So kommt es zu höchst problematischen Gesprächen bei denen Strache unter anderem die Übernahme der “Kronen Zeitung” und dem ORF plant.