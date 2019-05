Causa Strache - "I'm the Red Bull brother from Austria"

Der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" haben am Samstag das Video, das Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Klubchef Johann Gudenus vor der Nationalratswahl 2017 bei einem Gespräch auf Ibiza mit einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen zeigt, in ihren Printausgaben aufgearbeitet.

“Du hast die Waffe in der Hand, dass alle dich schalten und walten lassen in Österreich.” – Strache neuerlich über die “Kronen Zeitung”, die er auch als “Machtmonopol” bezeichnet, das “andere Geschäftszweige” eröffne.

“I’m the Red Bull brother from Austria.” – Der FPÖ-Chef über seine Vorliebe für den Energydrink.

“Sie muss sagen, dieser Geschäftszweig, dieser Geschäftszweig, dieser Geschäftszweig und dieser Geschäftszweig interessiert mich. So. Und dann schauen wir uns an, was bei uns von Vorteil ist.” Strache erklärt, was er bei einer Zusammenarbeit zu tun gedenke, was “hineinpasst”.