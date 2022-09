Christopher Street Day in Bregenz: Nass, bunt, divers!

Am Samstag in Bregenz wurden Liebe, Diversität, Toleranz und alle Geschlechter gefeiert.

Das Wetter ließ am Samstag zu wünschen übrig - die LGBTIQ+-Community konnte das jedoch nicht vom Feiern "ihres" Christopher Street Day in Bregenz abhalten. Hunderte Zuschauer waren nicht nur bei der Demonstration, sondern auch bei diversen Kundgebungen und im "Pride Village" vor Ort. Anschließend wurde im Gösser weitergefeiert - Das Spektakel läuft noch bis in die Nacht.