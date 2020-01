Christopher Drazan gibt im Stadtderby sein Debüt

Bis auf Lukas Fridrikas sind beim FC Mohren Dornbirn im Test gegen VfB Hohenems alle Kaderspieler einsatzbereit

Bis auf den siebenfachen Torschützen Lukas Fridrikas (Innenbandzerrung) kann der Tabellenachte in der 2. Liga, FC Mohren Dornbirn im Stadtderby gegen Regionalligist VfB Hohenems (Samstag 14 Uhr, Herrenried Hohenems) auf alle 21 Kaderspieler plus zwei Tormänner zurückgreifen. Auch Neuerwerbung Christoph Drazan (29) wird zumindest einige Minuten lang sein Debüt im Rothosen-Dress geben. „Die guten Leistungen in den ersten drei Tests bestätigen und schön langsam die richtige Stammelf für die Frühjahrsmeisterschaft finden lautet die Zielvorgabe“, sagt FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader (51). Der Konkurrenzkampf ums Stammleibchen ist bei den Dornbirnern voll entbrennt, der Coach steht vor der Qual der Wahl und viele Alternativen zur Auswahl. Bei Hohenems wird an Stelle des zu Austria Lustenau abgewanderten Schlussmann Florian Eres ein deutscher Testspieler zwischen den Pfosten stehen. „Das wird ein richtig gute Formüberprüfung für meine Mannschaft. Dornbirn ist ein starker Gegner und wird unsere Schwächen aufdecken. Ein Defensivkonzept muss besser klappen, als im ersten Test gegen Egg (7:4-Sieg)“, so Hohenems-Trainer Peter Jakubec.