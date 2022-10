Christoph Hartmann wirkt in "Zauberflöte" mit

Bludenz, Nüziders. (sco) Besuchern der legendären Konzerte der Montafoner Mundart-Band Krauthobel am Schrunser Kirchplatz ist Christoph Hartmann aus Bludenz/Nüziders als Gastmusiker bekannt.

“Derzeit arbeite ich in einer Produktion des Musiktheater Vorarlberg mit. Wir führen die Zauberflöte auf; da singe ich die Rolle des Priesters und des Geharnischten”, erzählte der Musiker am Rande einer Ausrückung als einfaches Mitglied der Stadtmusik Bludenz in Frastanz. Die Aufführungen der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart – die Premiere ist am 7. Oktober – stehen bis Mitte des Monats in der Kulturbühne AMBACH in Götzis auf dem Programm, ein halbszenisches Gastspiel am 18. Oktober im Reichshofsaal in Lustenau. Die Vorfreude steht Hartmann ins Gesicht geschrieben: “Das wird eine lässige Geschichte und Erfahrung!”