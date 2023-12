Christmas Rock bei den Eisenreitern

Motorradfreunde laden zum zweiten Open House vor Weihnachten

Wer tollen Rock, live und echt gespielt, in cooler Atmosphäre erleben will, ist am Samstag den 16.12.2023 bei den Eisenreitern genau richtig. Black Diamond stimmt auf Weihnachten ein und DJ HONZZ verlängert die Nacht. Bei leckeren Drinks an der Motorradbar im HubRaum, dem Kultlokal der Motorradfreunde, kann der Abend bei bestem Sound und interessanten Gesprächen genossen werden.