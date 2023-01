Christmas Garden Insel Mainau endet am 8. Januar 2023

Das Winterhighlight in der Bodenseeregion verzaubert seine Gäste noch bis Sonntag, den 8. Jänner 2023.

Auch in der zweiten Saison ist der Christmas Garden Insel Mainau zur Winterzeit ein absoluter Besuchermagnet in der Bodenseeregion. Seit dem 22. November verwandelt der neu gestaltete Rundweg mit visuellen Highlights und musikalischen Untermalungen die Gärten und barocken Gebäude der Blumeninsel im Bodensee wieder in eine farbenfroh glitzernde Märchenlandschaft.

Schiffstransfer

Im Rahmen einer Kooperation mit der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH werden Kombitickets angeboten, die den Schiffstransfer von/nach Unteruhldingen beinhalten. Die Kombitickets sind direkt über christmas-garden.de/mainau buchbar.



Restkarten fürs Wintermenü im Traditionsrestaurant Schwedenschenke

Für das Kombiangebot mit Wintermenü im Traditionsrestaurant Schwedenschenke gibt es noch Restkarten für Mittwoch (4.1.), Donnerstag (5.1.), Freitag (6.1.): Besucher:innen genießen erst ein 4-Gänge-Menü und schlendern danach entspannt durch den Christmas Garden Insel Mainau - der perfekte Ausklang der Winterferien. Eine Vorabbuchung per E-Mail (bankett@mainau.de) oder telefonisch unter 07531 303 156 ist notwendig.



Fotowettbewerb und Gewinnspiel

Die fantasievoll inszenierten Installationen bieten unzählige Vorlagen für spannende, verspielte oder romantische Fotomotive. Kreative Besucher:innen können ihre Fotos mit dem Hashtag #ilovechristmasgarden noch bis zum 17. Januar auf Instagram posten und auf diese Weise am Fotowettbewerb teilnehmen. Unter den besten Schnappschüssen wird eine Reise für zwei Personen zum Christmas Garden Paris 2023 inkl. An- und Abreise und Übernachtung im 4-Sterne Hotel sowie Tickets für den Christmas Garden (an einem deutschen Standort freier Wahl) im nächsten Jahr verlost.



Wishing-Tree: Sparda Bank Baden-Württemberg erfüllt Herzenswünsche

Bis zum letzten Veranstaltungstag haben alle Besucher:innen noch die Chance, ihren ganz persönlichen Herzenswunsch an den Wishing-Tree im Christmas Garden Insel Mainau zu hängen. Mit ein bisschen Glück geht der Wunsch in Erfüllung, denn die Sparda Bank Baden-Württemberg lässt die schönsten Wünsche wahr werden.