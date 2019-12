Christkindlemarkt, Jazzbrunch und VorweihNACHT

Hohenems. In der Vorweihnachtszeit ist in Hohenems allerhand los. So ging am vergangenen Sonntag der traditionelle Christkindlemarkt und zuvor der Swing Werk Jazzbrunch über die Bühne. Und morgen steht schon die die zweite „Hohenemser VorweihNACHT“ auf dem Programm.

Beim Christkindlemarkt verwandelte sich der Schlossplatz in weihnachtliche Märchenwelt mit gratis Pferdekutschenfahrten, dem Besuch des Nikolaus und einem Nostalgie-Karussell für die kleinen Marktbesucher. 48 Markstände boten Kunsthandwerke, Schmuck, Dekorationselemente, Edelbrände, Kekse, Nüsse und vieles mehr an. Die Hohenemser Gastronomen verwöhnten mit Raclette-Brot, Krautspätzle, Nudelgerichten und verschiedenen Grillwürsteln, zudem gab´s Maroni, Donats und eine Menge an Weihnachtsbäckereien. Allein am Stand der Emser Frauenbewegung warteten 53 kg Kekse auf Käufer. Das Highlight für die kleinen Besucher war sicher der Nikolaus, dem sie ihre Weihnachtswünsche ans Christkind mitgaben -drei Wünsche werden noch vor Weihnachten erfüllt – und natürlich bekamen sie eine kleine Überraschung von ihm überreicht.