Christkindlemarkt in der Mühlgasse wurde eröffnet

Am Donnerstagabend wurde traditionell der Bludenzer Christkindlemarkt in der Mühlgasse eröffnet.

Zahlreiche Besucher nutzten dabei die festlich dekorierte Altstadt als feierabendlichen Treffpunkt und genossen die vorweihnachtliche Stimmung.

Begleitet vom Bläserensemble der Stadtmusik Bludenz bedankte sich Bürgermeister Mandi Katzenmayer in seinen Eröffnungsworten für das zahlreiche Erscheinen. Besondere Erwähnung fand auch die Arbeit des diesjährigen Dekorationsteams. „Die Gestaltung des Christkindlemarktes ist heuer besonders aufwendig und funkelnd. Ein herzliches Dankeschön dafür allen Betrieben, die mit ihren kreativen Ideen eine tolle Weihnachtslandschaft in die Bludenzer Innenstadt gezaubert haben“, so Mandi Katzenmayer. Wiebke Meyer, Geschäftsführerin der Bludenz Stadtmarketing GmbH, stimmte dem zu: „Der Christkindlemarkt ist das Ergebnis der gelungenen Zusammenarbeit zwischen den Betrieben der Innenstadt, dem Bludenzer Stadtmarketing und dem städtischen Forstbetrieb. Dank ihrer Ideen und Bemühungen können wir auch heuer wieder einen schönen und vielfältigen Weihnachtsmarkt genießen.“

Zur Eröffnung des Bludenzer Christkindlemarktes kamen auch zahlreiche Vertreter der Stadt. Vom weihnachtlichen Ambiente überzeugten sich Vize-Bürgermeister Mario Leiter sowie die Stadträte Arthur Tagwerker, Joachim Weixlbaumer und Gerhard Krump. Die Gelegenheit für einen entspannten Plausch nutzten auch Wolfgang Weiss, Hansi Bandl sowie Christoph Thoma.

Rahmenprogramm für Familien

Neben den kulinarischen Genüssen und den künstlerischen Handwerksprodukten steht auch heuer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Kinder und Familien im Vordergrund. So sind die Kleinen in der Adventszeit etwa dazu eingeladen, Kekse zu backen oder in der Schneiderwerkstatt selbst kreativ zu werden. Die Wartezeit auf das Christkind wird mit dem Basteln von Weihnachtskarten oder auch dem Nähen von Wärmekissen verkürzt. In der Buchhandlung Tyrolia erwartet die Kinder eine vorweihnachtliche Lesestunde mit spannenden Geschichten. Jeden Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag können die Kinder außerdem auf den Rücken der Ponys ihre Runden durch die Gassen drehen und im Anschluss süße Zwergziegen bei der Kleintierausstellung am Bludenzer Christkindlemarkt betrachten.

Kulinarik und Kreatives

Kulinarisch verwöhnen die Marktteilnehmer heuer mit Raclette, Schupfnudeln, Hamburger, Küachle, Waffeln und vielem mehr. Mit einem wechselnden Sortiment an kreativen Handwerksprodukten ist der Bludenzer Christkindlemarkt in der Mühlgasse täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr bzw. Donnerstag und Freitag von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr und am Samstag, 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Alle Infos und das komplette Programm finden Sie unter www.bludenz.travel.

Öffnungszeiten Bludenzer Christkindlemarkt

29. November bis 24. Dezember

Sonntag bis Mittwoch 11.00 bis 20.00 Uhr

Donnerstag und Freitag 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr