„Christkindeln“ heuer etwas anders

„Wissen macht Stark“ setzt auf adventlichen Online-Shop mit Zustellservice.

Dornbirn. Die Vorweihnachtszeit verbringt Natalie Moosmann traditionell auf dem Dornbirner Christkindlmarkt. An ihrem Stand verkauft sie dann bis Heiligabend allerlei Handgemachtes und -gebackenes sowie Produkte aus Afrika für ihren Verein „Wissen macht Stark“. Mit dem Erlös ermöglicht sie jungen Senegalesen in MBalling eine Schulbildung.

Da dies aufgrund des Lockdowns nicht möglich ist, hat sie gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Team kurzerhand einen Online-Shop mit Zustellservice geschaffen. Hier gibt es kulinarische Köstlichkeiten von der Mangomarmelade bis zu Bio-Apfel-Chips genauso wie handgemachte Unikate von Krippenfiguren bis zu Wollsocken. Auch Produkte aus aller Welt – vorwiegend aus Afrika – sind im Online-Shop erhältlich. „Ab 23. November kann man auch wieder handgeflochtene Adventkränze bestellen, ab 25. November sind unsere legendären Keksspezialitäten verfügbar. Wer will, kann leere Keksdosen vorbeibringen – mit Name, Anschrift und Telefonnummer beschrifte – dann füllen wir diese. Zu den Highlights gehört auch heuer unser Senegal-Kalender mit vielen ausdrucksstarken Bildern und Sprüchen“, informiert Natalie Moosmann.

Interessierte können ganz einfach im Online-Shop unter www.wissen-macht-stark.org/aktuelles/weihnachtsbasar-2020/ stöbern und die gewünschten Produkte direkt online bestellen. Alternativ sind auch Bestellungen per Mail oder WhatsApp möglich. Die bestellten Waren werden von Natalie und ihren Helfern zwischen Feldkirch und Bregenz direkt vor die Tür geliefert. „Für alle weiteren Regionen suchen wir noch Zusteller. Die Lieferungen finden einmal in der Woche gesammelt statt. Menschen, die weiter weg wohnen, lassen wird die Produkte per Paketdienst zukommen“, verspricht Natalie Moosmann. Die Obfrau von Wissen macht Stark hofft auf gute Geschäfte, da die Menschen in MBalling mehr denn je Unterstützung brauchen. „Die meisten unserer geplanten Aktionen konnten heuer nicht stattfinden und daher brauchen wir die Spenden für unsere Hilfsprojekte im Senegal jetzt besonders dringend“, so Moosmann.