Christine Lederer und Dorothea Rosenstock laden zu „Glas im Atelier“

Bludenz. Die Künstlerinnen Christine Lederer und Dorothea Rosenstock öffnen am Freitag, 10. September, die Tore zu ihrem Atelier in der Sturnengasse 26 in Bludenz.

Die Besucher*innen erwartet, neben einer interaktiven Performance und einem Künstlerinnengespräch, ein offenes Atelier, wo bei einem guten Glas Wein oder Tee Kunst erlebt und über Kunst gesprochen werden kann.

Christine Lederer ist Bildende Künstlerin und führt ein Grafikbüro. In ihrer Kunst beschäftigt sie sich installativ, perfomativ und zeichnerisch mit gesellschaftskritischen Themen. Sie schreibt und versucht mit ihrer Kunst die komplexe Welt durch Filter zu sieben und in Visuelles zu wandeln, um damit Gedanken anzuregen und zu berühren.

Dorothea Rosenstock ist Textildesignerin in der Industrie und arbeitet am Computer. Irgendwann vermisste sie aber Material und Handwerk, insbesondere das Arbeiten mit Papiergarn. In der Sturnengasse hat ihr Webstuhl und Garnlager eine Heimat gefunden. Zahlreiche Kunstobjekte wurden hier geplant und umgesetzt und in Ausstellungen in Vorarlberg sowie über die Grenzen hinaus gezeigt.