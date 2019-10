Christian Möckel: "Wollte immer nur Sportdirektor werden"

Möckel ließ die anwesenden Medienvertreter an seinen Vorstellungen für die zukünftige Gestaltung des SCR Altach teilhaben. Der 46-Jährige bestritt als Profi einst über hundert Zweitliga- und sieben Erstligaspiele in Deutschland. Im Anschluss an die aktive Karriere war er für TSG Hoffenheim, den 1. FC Nürnberg und Hannover 96 in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt arbeitete er bis März 2017 als sportlicher Leiter in Hannover.