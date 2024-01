Christbaum in Grillschale verbrannt – doch kein Wohnungsbrand in Dornbirn

Wohnungsbrand in Dornbirn entpuppt sich als kurioser Vorfall: Mann verbrennt Weihnachtsbaumzweige auf Terrasse - Großeinsatz der Rettungskräfte umsonst.

Am Abend des 04.01.2024 wurden die Einsatzkräfte über einen Wohnungsbrand im obersten Stockwerk eines Mehrparteienhauses in Dornbirn informiert. Das Gebäude wurde in weiterer Folge durch die alarmierten Polizeikräfte evakuiert.