Christbäume aus dem heimischen Wald

Bludenz. Jedes Jahr werden in den Bludenzer Wäldern in der Vorweihnachtszeit Christbäume gefällt. Diese verschönern dann nicht nur die Innenstadt sondern werden auch an unterschiedliche Bludenzer Sozialeinrichtungen verteilt.

Heuer erhielt das Team des Forstamtes bei der Baumfällaktion zusätzlich tatkräftige Unterstützung. Sozialstadträtin Andrea Mallitsch und Umweltstadträtin Martina Brandstetter griffen für den guten Zweck zur Säge und packten mit an. Gemeinsam mit den Forstmitarbeitern schnitten sie Christbäume, die anschließend an das Sozialzentrum Senecura, die drei „Betreutes Wohnen“-Standorte und den Sozialsprengel raum Bludenz verschenkt wurden.