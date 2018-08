Chorwerkstatt mit Gottesdienstgestaltung

Der Chorverband Vorarlberg organisiert von Donnerstag bis Sonntag ein Weiterbildungsseminar für Chorleiter in Bludenz.

Zum Abschluss der Chorwerkstatt gestalten die TeilnehmerInnen am Sonntag, 2. September um 10:30 Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Bludenz.