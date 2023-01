Chorsänger und Sternsinger

Singstimmen aller Generationen erklangen in der Friedenskirche Bürs.

In acht Proben erlernten die Teilnehmenden die Deutsche Kanon-Messe von Lorenz Maierhofer, mit welcher der Projektchor dem Weihnachtsgottesdienst in der Heilig-Kreuzkirche Bludenz und der Messfeier am Fest Erscheinung des Herrn in der Friedenskirche Bürs eine besondere Note verlieh. “Ich habe den Eindruck, dass die Messe allen Sängerinnen und Sängern gefallen hat”, so Bolter. Auf Ostern hin wird es wieder ein Projekt geben.