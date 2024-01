chorALLE aus Meiningen spendet an „LICHTBLICKE Altach“

Am 17. Dezember fand ein weihnachtliches Konzert mit dem chorALLE in der Pfarrkirche Meiningen statt. Der Chor hat nun 500,00 € an das Projekt "LICHTBLICKE Altach" gespendet.

Der Frauenchor "chorALLE" aus Meiningen veranstaltete am 17. Dezember 2023 gemeinsam mit den Merowinger Bläsern aus Rankweil ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Meiningen. Dem zahlreich erschienenen Publikum wurde sehr stimmungsvoll abwechselnd Weihnachtsklänge präsentiert. Die begeisterten Gäste wurden im Anschluss noch im Pfarrhof bei Lagerfeuer und weihnachtlichen Klängen von den Chorfrauen bewirtet.