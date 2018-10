Chor VoX startet in den Herbst

Höhepunkt von Voices of Xiberg ist wiederum das Herbstkonzert im KOM.

Zwar gab es bei den Musikern von VoX – Voices of Xiberg auch eine musikalische Sommerpause, doch eigentlich war immer was los. So gab es neben zwei Mitt-Sommer-Proben auch zwei runde Geburtstage zu feiern, wo auch gemeinsam gesungen wurde. Höhepunkt im Sommer aber sicher der gemeinsame Chorausflug an den deutschen Bodensee. Ein Großteil des Chores machte sich dabei auf die Reise entlang des Schweizer Bodensee-Ufers Richtung Konstanz, wo ein feines Picknick für die erste Stärkung sorgte. In Eigeltingen standen in weiterer Folge verschiedenste Herausforderungen, wie das Wettmelken oder auch das Bullen reiten auf dem Programm, bevor es dann in Kressbronn das gemeinsame Abendessen gab. So ging auch der Chorausflug 2018 wieder gesellig und gemütlich zu Ende.