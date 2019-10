Chor VoX freut sich auf den Herbst

Auf Voices of Xiberg wartet bis Weihnachten ein dichtes Programm.

Seit mittlerweile rund vier Wochen sind die Chormitglieder von Voices of Xiberg wieder mitten in den Vorbereitungen auf den Herbst und am vergangenen Wochenende fand dazu auch noch ein intensives Probenwochenende statt. Höhepunkt im musikalischen Chor-Herbst wird dabei wieder das traditionelle Konzert im Altacher KOM sein. „Bei unserem Herbstkonzert am 15. November haben wir mit „Ellice Brown & the Blue Prophets“ wieder eine richtig gute Band mit an Bord“, freut sich VoX Obfrau Nadja Nachbaur auf den großen Abend. Dazu hat VoX Chorleiter Florian Kresser für das vierte Konzert des Altacher Chors wieder ein tolles Repertoire aus bekannten Pop- und Rockliedern zusammengestellt und die Besucher dürfen sich auf zahlreiche energiegeladene Songs freuen.