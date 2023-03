Chor St. Nikolaus begeisterte beim Frühjahrskonzert

In der vollbesetzten Fußacher Pfarrkirche sorgte der Chor unter der Leitung von Michael Jagg mit beherzter Vielfalt an Chorliteratur für erhebende Momente und erntete stürmischen Applaus.

Fußach Viele zustimmende „Aahs“ und „Oohs“ wurden dem aufmerksamen Publikum entlockt, als die einzelnen Musikstücke von jeweils einem Chormitglied angesagt wurden. So z. B. gleich zu Beginn, als nach dem lebhaften „Laudate Dominum“ von Josep Vila und der Begrüßung durch Markus Düringer das berühmte „Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts“ von Henry Purcell erklang. Diese Hymne wurde anlässlich der Beerdigung von Queen Mary II von England komponiert und bei ihrer feierlichen Beisetzung im März 1695 uraufgeführt. Heute noch erklingt sie bei jeder Beerdigung eines Mitglieds der Royals, zuletzt bei jener von Queen Elizabeth II. Andächtig lauschten die Gäste auch der Motette für achtstimmigen Chor von Felix Mendelssohn – „Der Herr hat seinen Engeln befohlen“, eine Herausforderung für jede Singgemeinschaft, die der Chor St. Nikolaus bravourös meisterte. Versiert am Klavier begleitet von Karlheinz Blum, brachten schwungvolle Songs wie „Shout for Joy“ (Komponist Dan Davison), oder „Make a Joyful Noise“ (Komponistin Sally Albrecht), beide Musikstücke „Mitbringsel“ des Chorleiters Jagg aus Fortbildungskursen, auch fröhliche Stimmung in die Pfarrkirche.

Gänsehautfeeling

Der Norweger Ola Gjeilo zählt seit einigen Jahren zu den am häufigsten aufgeführten Komponisten der Vokalmusikszene. Seine Musik ist gekennzeichnet von sphärischer Schönheit und mystischer Klangfarbe. So sorgte das innig gesungene „Ubi Caritas“ für einen Gänsehautmoment, ebenso wie das sechsstimmige Chorstück „Abendlied“, das der liechtensteinische Komponist Josef Gabriel Rheinberger mit 15 Jahren komponierte. Spannend in der Interpretation als auch in der Sprache wurde es bei dem wunderbaren rätoromanischen Lied „La sera sper il lag“ (Der Abend am See) des Graubündners Gion Balzer Casanova.

Von “Laudate Dominum” bis „Over the rainbow”

Bis zum Schluss des Programms, das von Chorleiter Jagg sehr einfühlsam gestaltet wurde, wechselten geistliche und weltliche Gesänge in flottem Tempo. Ein weiteres „Laudate Dominum“, komponiert von Dan Davison für gemischten Chor mit Klavierbegleitung, erfreute die Zuhörerinnen und Zuhörer. (Übersetzt heißt der Text: Lobet den Herrn, alle Heiden! Preiset ihn, alle Völker! Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja! Etwas melancholisch wurde es, als der gemischte Chor den bekannten Song „That lonesame road“ zum Besten gab, ein Stück, das der vielseitige US-amerikanische Musiker James Vernon Taylor komponiert hat. „Geh diese einsame Straße entlang – allein – schau nicht zurück und halte nur an, um auszuruhen, wenn der silberne Mond hoch über den Bäumen leuchtet“ heißt es in dem Lied. Beim schwungvollen Stück „Make a joyful noise“ bewiesen einige Chormitglieder mit rhythmischem Klatschen nicht nur Sangeskunst, sondern auch Taktgefühl. Mit dem bekannten Hollywood-Hit „Over the rainbow“ von Harold Arlen, einst berühmt geworden durch die Interpretation des Kinderstars Judy Garland im Film „Der Zauberer von Oz“, schloss der vielseitige Chor seinen musikalischen Regenbogen.

