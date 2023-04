Chor Joy gestaltet Ostermesse

Die Ostermontagsmesse hat eine wichtige Tradition für den Hohenemser Chor.

Hohenems. Am Ostermontag, 10. April gestaltet der Hohenemser Chor Joy in der Kirche St. Karl wieder die Messe. „Dieser besondere Auftritt gehört traditionell in unser Programm und wir freuen uns, dass uns auch heuer wieder diese Ehre zukommt“, betont Chorleiter Jürgen Waibel.