Chlorgasaustritt im Alpenbad Montafon

In der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr Tschagguns zum öffentlichen Schwimmbad gerufen. Grund dafür war ein deutlicher Gasgeruch.

Bei der Untersuchung des Vorfalls stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Chlorgasgehalt in der Luft leicht erhöht war. Ursache dafür war das Ausströmen von geringen Mengen Chlorgas aus den Leitungen der Anlage. Nur wenige Tage zuvor war die Chlorgasanlage des Bades abgestellt worden, was zur Folge hatte, dass das noch verbliebene Gas in den Leitungen langsam entwich.