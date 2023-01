Chinesisch-Zertifikate für Schüler des BGD

Achtklässler haben den offiziellen chinesischen Sprachtest HSK erfolgreich absolviert.

Dornbirn. „Chinesisch erweitert den Horizont“, ist Tabea Hudec, 18 Jahre, überzeugt. Daher hat die Gymnasiastin am BG Dornbirn in der sechsten Klasse den Chinesisch-Kurs als Wahlpflichtfach gewählt. Qiaoshan Ye, Chinesisch-Lehrerin am BGD, hat die Schüler in den letzten zweieinhalb Jahren nicht nur in ihre Muttersprache eingeführt, sondern ihnen auch die chinesische Kultur näher gebracht. Erfolgreich hat sie die jetzigen Achtklässler auf die HSK-Prüfung vorbereitet. HSK steht für „Hanyu Shuiping Kaoshi“ und bedeutet so viel wie „Überprüfung des Chinesisch Niveaus“. Die Prüfung ist vergleichbar mit dem „Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL) und wird international anerkannt.