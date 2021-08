Chinas wandernde Elefanten sind auf dem Weg nach Hause

Die wandernden Elefanten sind die Stars in Chinas sozialen Medien. Die "wahnsinnig süßen" Tiere werden auf ihrer bereits mehr als einjährigen Reise auf Schritt und Tritt verfolgt.

Felder verwüstet, Ernten geplündert

Tiere Richtung Süden gelockt

Bald könnte der ganze Rummel für die Tiere endlich ein Ende haben. So berichtet Professor Chen Mingyong, dass ein wichtiger Erfolg verzeichnet wurde, um die "Harmonie zwischen Elefanten und Menschen" wieder herzustellen. Tausende Helfer waren in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, die Tiere Richtung Süden in ihr altes Reservats Xishuangbanna zu locken. Mit Lastwagen wurden Straßen abgesperrt und Nahrung ausgelegt, um die 14 Elefanten zu leiten. Auch Elektrozäune und künstlich angelegte Straßen halfen dabei, die Herde zu lenken.

Über alte Betonbrücke geleitet

Gründe für Wanderung unklar

Doch ob sie dort auch bleiben werden, ist fraglich. Zwar ist unklar, warum sich die Herde überhaupt auf ihre mehr als 1.300 Kilometer lange Wanderschaft begeben hat. Doch wie so oft spricht vieles dafür, dass der Mensch schuld ist. So sei das Naturreservat in Xishuangbanna um 40 Prozent geschrumpft, berichtet Professor Zhang Li von der Pädagogischen Universität in Peking.