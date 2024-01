Chiefs setzen sich im Kälte-Gipfel der NFL durch

Bei extremen Bedingungen und Temperaturen von unter minus 20 Grad Celsius haben die Kansas City Chiefs ihren Heimvorteil genutzt und sich im NFL-Play-off gegen die Miami Dolphins durchgesetzt. Der Titelverteidiger besiegte die Gäste aus dem warmen Florida am Samstag (Ortszeit) 26:7. Zuvor hatten sich die Houston Texans 45:14 gegen die Cleveland Browns behauptet und ebenfalls die zweite Runde auf dem Weg zum Super Bowl erreicht.

"Wir wussten, dass es kalt werden würde und wir mit Feuer ins Spiel gehen müssen", sagte Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes, dessen Helm in einer Szene nach einem Zusammenstoß brach. "Es war so kalt, dass ein Stück herausgebrochen ist. Ich war etwas sauer, weil der Helm innen warm war und der Ersatzhelm die ganze Zeit in der Kälte lag."