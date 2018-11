Chefs mit absoluter Handschlagqualität

Mitarbeiter der Easy Drivers Breuss schätzen offene Kommunikation.

Bludenz Süßes oder Saures? Diese zumeist an Halloween gestellte Frage ist in der Bludenzer Fahrschule Breuss rasch beantwortet. „Wir haben immer einen Vorrat an Süßem – und auch an Obst“, sprudelt es aus Corina Reithofer und Carmen Bösch heraus. Ihre männlichen Fahrschullehrer-Kollegen nicken bestätigend mit dem Kopf und greifen gleich einmal zu einem Riegel. Zur Verfügung gestellt werden die kleinen Köstlichkeiten von ihren Vorgesetzten Michael und Martin Breuss. Aber nicht nur deshalb sind die beiden die besten Chefs der Welt, wie die etwas mehr als ein Dutzend Mitarbeiter einstimmig bestätigen. „Es ist selten, dass es in einer Firma noch echte Handschlagqualität gibt“, bringt es Jürgen Gröber auf den Punkt. Was dem aus Deutschland stammenden Fahrlehrer so gefällt, ist, dass man zu jeder Zeit über alles reden kann. „Für mich ist die menschliche Kompetenz das Höchste.“ Diese offene Herzlichkeit wirkt sich auch auf das Betriebsklima entsprechend aus. „Wir sind einfach ein Superteam.“