"ChatterBaby" deutet Baby-Schreie in Echtzeit

App unterscheidet Hunger von Schmerzen oder bloßem Getue.

Die neue Smartphone-App “ ChatterBaby ” analysiert aufgenommene Baby-Schreie in Echtzeit, damit Eltern herausfinden können, warum ihr Kind so verzweifelt ist. Die Anwendung stellt laut den Entwicklern fest, ob das Baby Hunger hat, aus Schmerzen schreit oder einfach nur schlecht gelaunt ist.

Stetige Verbesserung

Das Team hat sich zudem an eine Gruppe ausgewählter Mütter gewandt, um die verbleibenden zwei Bereiche korrekt zu kategorisieren – hungrig und bloßes Getue. Die Mütter mussten sich in der Trainingsphase dabei jeweils einstimmig entscheiden, was ein Schrei andeuten könnte. Obwohl die App bereits verfügbar ist, wird weiterhin an der Verbesserung der Datenbank gearbeitet. Jedes Mal, wenn die App genutzt wird, um die Schreie eines Babys zu deuten, wird die Audioaufnahme auf den Servern gespeichert, um den Algorithmus stetig zu verbessern.