ChatGPT merkt sich bald persönliche Infos über seine User

ChatGPT wird bald in der Lage sein, persönliche Informationen über seine Nutzer zu speichern - eine Funktion, die von der Entwicklerfirma OpenAI als eine Möglichkeit zur Personalisierung und Verbesserung des Chatbot-Erlebnisses angepriesen wird.

Wie viel weiß der Chatbot?

Die Funktion kann zugleich neue Ängste auslösen, dass Software zu viel über ihre Nutzer wisse. OpenAI will Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. So merkt sich ChatGPT empfindliche Informationen etwa mit Bezug zur Gesundheit nicht automatisch - sondern nur auf Bitten der Nutzer.

Vorteile für Unternehmen

Nutzen für die Erinnerungsfähigkeit sieht OpenAI auch beim Einsatz in Unternehmen. So könne sich die Software merken, in welchem Format man am liebsten Zusammenfassungen von Treffen auf der Arbeit bekomme. Oder sie könne sich merken, in welchem Stil man seine Texte schreibt und diesen bei Formulierungsvorschlägen anwenden.